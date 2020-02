Un fatturato da oltre due miliardi di dollari per AMS

ZURIGO - AMS, produttore austriaco di chip e sensori quotato alla borsa svizzera, grazie ai buoni risultati ottenuti nell'ultimo trimestrale, ha superato la soglia dei due miliardi di dollari (1,95 miliardi di franchi) di fatturato sull'insieme del 2019. Nei soli ultimi tre mesi dell'anno i ricavi hanno raggiunto i 655,3 milioni di dollari, con un aumento di oltre un terzo su base annua.

L'utile netto è quasi raddoppiato (+98%) a 158,9 milioni di dollari, mentre il risultato operativo (Ebit) rettificato, ossia esclusi i costi legati ad acquisizioni, ristrutturazioni o alla quotazione, è più che triplicato a 184,3 milioni di dollari, indica un comunicato pubblicato oggi.

La performance supera le previsioni più ottimistiche degli analisti consultati dall'agenzia di stampa finanziaria AWP. Per gli esperti il fatturato non avrebbe dovuto andare oltre i 639,0 milioni di dollari, l'Ebit rettificato al di là dei 155,7 milioni e l'utile netto superare i 147,4 milioni.

L'azienda con sede a Unterpremstätten, vicino a Graz, che rifornisce tra l'altro i giganti della telefonia mobile, ha registrato ricavi di 2,09 miliardi di dollari per l'intero anno, con un aumento di quasi un quarto rispetto al risultato del 2018. L'utile netto è cresciuto di quasi il 30% a 331,6 milioni di dollari.

Per il trimestre in corso, che tradizionalmente presenta ricavi inferiori a quello precedente, la direzione prevede di realizzare un fatturato tra i 480 e i 520 milioni di dollari. Il margine Ebit rettificato dovrebbe situarsi nell'intervallo 19-21%, contro il 28% per l'ultimo trimestre dello scorso anno e il 21% per l'intero 2019.

Per l'anno in corso il gruppo prevede un'ulteriore crescita. In materia di fusioni-acquisizioni, AMS assicura di essere a buon punto per portare a termine, nel secondo trimestre del 2020, l'acquisizione dello specialista tedesco dell'illuminazione Osram. Ulteriori informazioni saranno comunicate al momento giudicato opportuno.