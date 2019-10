Il fallimento di Thomas Cook costerà 6,5 milioni al nostro turismo?

ZURIGO - La colossale bancarotta del tour operator britannico Thomas Cook potrebbe avere alcune ripercussioni economiche negative anche sul nostro settore turistico.

Ad avanzare l'ipotesi è Svizzera Turismo che ha calcolato come la compagnia britannica da noi genera circa 50'000 pernottamenti ogni anno. Se a questi aggiungiamo la spesa media di un turista che viaggia per la Confederazione (130 franchi al giorno) arriviamo a un totale di 6,5 milioni di franchi.

Non per questo, però, significa che gli addetti del settore debbano per forza di cose preoccuparsi: «Scompare sì un canale di vendita, ma non è detto che valga lo stesso per i visitatori», commenta a 20 Minuten il portavoce Markus Berger.

Secondo, lui, infatti il nostro Paese continuerà ad attirare turisti che però troveranno altre modalità per prenotare il loro soggiorno: o direttamente – magari via internet – o approfittando dei servizi di un altro tour operator.