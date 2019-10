Il pesticida killer ha ucciso migliaia di api

BERNA - Un pesticida venduto dalla catena di negozi agricoli Landi, e contaminato da una sostanza illegale, ha ucciso centinaia di migliaia di api in Svizzera.

Un apicoltore argoviese ha recentemente denunciato alla polizia che le sue 24 colonie di api sono misteriosamente morte nel giro di pochi giorni, riferisce l'edizione odierna del domenicale SonntagsZeitung.

Un'indagine delle autorità federali ha appurato che le api sono state avvelenate con l'insetticida fipronil, vietato in Svizzera e nell'UE. La sostanza era miscelata in modo irriconoscibile nell'insetticida Pirimicarb, legale e non problematico, che la cooperativa agricola bernese Fenaco vende nei suoi negozi.

Non è ancora chiarito quanto del prodotto contaminato, fabbricato da un'azienda chimica indiana poco nota, sia già finito su colture di frutta e verdura.

Il titolare della licenza per la vendita in Svizzera è una società di comodo senza dipendenti, come scrive il domenicale. La direttrice del Servizio sanitario apistico (SSA) Anja Ebener chiede ai Cantoni controlli migliori.