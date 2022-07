Motociclisti feriti in un incidente sul Passo della Flüela

L'incidente è avvenuto verso le 14.00. Un'auto con targhe tedesche stava viaggiando in direzione di Davos, seguita da tre motociclisti austriaci. Il primo centauro ha sorpassato il veicolo seguito dai compagni, ma ha sbandato per motivi ancora sconosciuti ed è caduto. Il secondo non è riuscito a frenare a tempo ed è finito a terra a sua volta, mentre il terzo ha tentato di sterzare ma la sua moto si è scontrata con l'auto ferma sul lato destro della strada.