Schianto sull'A1: «Ci sono diversi feriti»

ZURIGO - Un incidente «con diversi veicoli coinvolti» e «diversi feriti» si è verificato oggi pomeriggio sulla A1 presso Zürigo-Seebach: lo ha comunicato via Twitter la polizia cantonale zurighese, aggiungendo che l'autostrada in direzione di Berna è attualmente completamente chiusa mentre in direzione San Gallo è praticabile solo su una corsia.