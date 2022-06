Schianto di un elicottero, stavano prelevando una mucca

FRUTIGEN - Un elicottero, una mucca deceduta e uno schianto. Emergono maggiori dettagli sull'incidente aereo avvenuto questa mattina sul Wiriehorn. I due che si trovavano a bordo stavano andando a recuperare la carcassa di un bovino.

Intorno alle 11 di questa mattina un elicottero che stava effettuando un volo di trasporto nella regione di Diemtigtal si è scontrato contro un cavo a circa 200 metri di altezza. Il velivolo è precipitato e ha preso fuoco. A bordo, comunica la polizia cantonale bernese, c'erano due persone, entrambe rimaste ferite.

Il pilota, un 49enne, ha riportato gravi lesioni, mentre il copilota ha riportato ferite di media entità. Quest'ultimo è stato in grado di uscire da solo dall'elicottero in fiamme e a trascinare via anche il collega. Con l'aiuto di terze persone gli ha prestato il primo soccorso. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Insieme ai due piloti, c'era un terzo uomo che poco prima dello schianto era stato lasciato a terra. Non ha riportato alcuna ferita.

Secondo quanto indicato dalla polizia, i tre «stavano prelevando una mucca deceduta su un'alpe quando si è verificato l'incidente». Sul posto sono intervenuti diverse pattuglie della polizia cantonale di Berna, due squadre di soccorso della Rega, le squadre Diemtigen, Spiez, i vigili del fuoco di Diemtigen, Spiez e Thun e la squadra di assistenza del Cantone di Berna.