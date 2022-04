Donna ritrovata in fin di vita, si sospetta il femminicidio

BÜREN AN DER AARE - Prima l'alterco con il marito, poi la morte. Ieri notte una donna è stata ritrovata in fin di vita, ed è poi deceduta, in un alloggio collettivo di Büren an der Aare, in canton Berna. Il presunto responsabile, il marito 42enne di nazionalità afghana, è stato arrestato sul posto, comunica la Polizia cantonale.

Intorno alle 2.10 del mattino le forze dell'ordine sono state informate della lite. Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno trovato una donna gravemente ferita in una stanza. Nonostante le immediate misure di soccorso, la malcapitata è spirata poco dopo.

L'uomo ha riportato gravi ferite alle mani ed è stato trasportato in ospedale. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine.