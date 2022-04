Caduta letale per un ottantunenne

TRUN - Stava effettuando dei lavori di manutenzione lungo un sentiero di montagna, quando è caduto lungo un pendio per circa 120 metri. Non c'è stato nulla da fare per un uomo di 81 anni: all'arrivo dei soccorsi, era già morto.

L'incidente si è verificato martedì nella località grigionese di Trun, come comunicato oggi dalla polizia cantonale. L'uomo - si legge nella nota - stava effettuando i lavori nei pressi del suo alpeggio. Le autorità sono state allertate appena attorno alle 21, quando i familiari non erano riusciti a mettersi in contatto con lui.