Bloccati a Zurigo da giorni, possono finalmente rientrare in Cina

ZURIGO - Sono quasi tutti in volo per rientrare in Cina i circa 100 passeggeri rimasti bloccati domenica sera al terminal dell'aeroporto di Zurigo perché Swiss aveva cancellato il volo diretto a Shanghai a causa del lockdown decretato nella metropoli cinese. Un volo LX188 è decollato oggi alle 11.01 dallo scalo zurighese alla volta di Shanghai.

La compagnia aerea svizzera ha confermato all'agenzia Keystone-ATS un'informazione pubblicata dal sito online di "24 Heures". Due persone non hanno tuttavia potuto salire a bordo dell'aereo, poiché erano risultate positive a un test sul coronavirus prima della partenza.

Il gruppo era arrivato da San Paolo (Brasile) domenica dopo le 10 del mattino e il loro volo di ritorno in Cina era previsto per le 20.15. Nel frattempo, le autorità di Shanghai avevano imposto un lockdown generale. Swiss ha quindi deciso di cancellare il volo passeggeri di domenica sera e il volo cargo di lunedì, a causa dell'incertezza riguardo al personale e al rifornimento di carburante all'aeroporto di Shanghai.

Essendo persone in transito, i passeggeri non avevano potuto lasciare subito il terminal dello scalo zurighese. Una soluzione era poi stata trovata martedì e i cinesi erano stati autorizzati ad alloggiare in un hotel. Oggi, come detto, sono quasi tutti partiti alla volta del loro Paese d'origine.