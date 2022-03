Rogo in un palazzo di 13 piani, in sei in ospedale

Quattro adulti e due bambini presentano sintomi da intossicazione da fumo.

Sei persone in ospedale per sospetta intossicazione da fumo e danni per diverse centinaia di migliaia di franchi. È il bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento al primo piano di una palazzina che ne conta 13 a Opfikon (ZH).