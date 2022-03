La caserma di Bülach sarà a disposizione dei profughi in arrivo dall'Ucraina

ZURIGO - La caserma di Bülach (ZH) è stata precauzionalmente sgomberata in seguito a una richiesta della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) perché l'esercito aiuti a far fronte a una possibile ondata di rifugiati ucraini.

La scuola recluta e la scuola ufficiali sono state distribuite su altri siti. La caserma conta circa 650 letti sulla piazza d'armi e attualmente è adeguata per ospitare temporaneamente dei profughi, indica il Dipartimento della difesa (DDPS) in una nota diffusa stasera. Essa è riservata almeno fino al 22 marzo per i rifugiati in arrivo. L'esercito sta esaminando possibili altre prestazioni nel campo del trasporto e dell'alloggio.