Abbattuta una giovane lupa

SION - Le guardie forestali vallesane hanno abbattuto una giovane lupa nella regione di Nendaz sabato. L'animale è stato ucciso vicino a una zona di attività umana.

Oltre a ridurre il numero di lupi, il Servizio cantonale della caccia, della pesca e della fauna spera «che questa operazione avrà anche un effetto dissuasivo in modo che questo branco non si avvicini agli insediamenti e limiti il suo impatto sulle attività», precisa un comunicato. L'animale abbattuto è stato trasferito all'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI) per la diagnosi e l'identificazione.

Il canton Vallese aveva ricevuto il via libera dall'Ufficio federale dell'ambiente per regolare un branco che vive nella Val d'Hérens e ha ottenuto il diritto di sparare alla metà dei cuccioli della coppia, che rimane protetta dalla legge. C'è quindi ancora tempo fino al 31 marzo per uccidere un secondo cucciolo. L'autorizzazione è stata concessa perché 11 pecore sono state uccise in un periodo di quattro mesi nella regione di Val d'Hérens.