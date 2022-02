Un pollo (vivo) tra gli escrementi dei cani

ZUGO - Un pollo è stato ritrovato questa mattina in un cestino per raccogliere gli escrementi dei cani situato nei pressi del poligono di tiro di Zugo.

L'animale, in pessime condizioni di salute ma vivo, è stato salvato da un inserviente comunale che stava svuotando il contenitore questa mattina ed è in seguito stato affidato alle cure di un veterinario.

Dalle prime indagini, il pollo - di cui non si conosce il proprietario - sarebbe stato abbandonato tra sabato e lunedì mattina da uno o più sconosciuti. Proprio per far chiarezza sul caso, la polizia ha chiesto a eventuali testimoni che hanno notato qualcosa di sospetto in quel lasso di tempo di farsi avanti.

Polizia cantonale Zugo