Casa distrutta da un incendio, un ferito

RIEDEN - Una casa è stata completamente divorata dalle fiamme stamattina a Rieden (SG). E per un uomo, rimasto ferito, è stata necessaria l'ospedalizzazione. Lo comunica la Polizia cantonale sangallese.

L'incendio, le cui cause sono ancora da chiarire, è stato segnalato intorno alle 8.50, e, quando i primi soccorsi sono giunti sul posto, la casa era già diventata una palla di fuoco. Un residente di 58 anni che si trovava all'interno dell'abitazione è riuscito a uscire in tempo, mettendosi in salvo, ma ha riportato ferite che hanno richiesto il suo elitrasporto in ospedale.

I pompieri sono poi riusciti a riportare l'incendio sotto controllo, ma l'edificio non è più abitabile. Secondo i primi accertamenti, le fiamme potrebbero essere divampate dalla soffitta. I danni materiali ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Polizia cantonale sangallese