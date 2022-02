Giovane aggredito con un martello: una persona è stata arrestata

ROMANSHORN - Giovedì la polizia cantonale turgoviese ha arrestato il presunto autore dell'aggressione avvenuta mercoledì sera a Romanshorn.

In manette è finito un cittadino turco di 25 anni, residente nella regione. Le indagini hanno portato a ritenere che sia lui l'uomo con il volto coperto che l'altroieri, poco prima delle 20.45, è entrato nel negozio di una stazione di servizio e ha improvvisamente aggredito un cliente con un martello, prima di fuggire a piedi in direzione della stazione ferroviaria.

La vittima dell'aggressione è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Nella sua nota la polizia non ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La Procura turgoviese ha aperto un'inchiesta, ma le indagini non sono ancora concluse.