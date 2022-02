Fiamme in serata a Binningen, necessario l'intervento dei pompieri

BINNINGEN - Un incendio è scoppiato mercoledì sera poco dopo le 20.15 in un appartamento al terzo piano di un condominio di Binningen (Basilea Campagna).

Le fiamme, riferisce la polizia cantonale in una nota, sono divampate nella cucina. La segnalazione è giunta alle 20.38 e, una volta giunti sul posto, i pompieri hanno trovato che una densa coltre di fumo fuoriusciva dall'appartamento. Le operazioni di spegnimento sono state rapide e non si registrano feriti: gli abitanti dei locali interessati dall'incendio, una madre con i suoi tre figli, sono riusciti per tempo a mettersi in salvo e sono illesi.

A causa dell'inagibilità dell'appartamento la famiglia è stata ospitata da dipendenti del comune di Binningen, spiega ancora la polizia. Gli altri residenti nel palazzo sono stati evacuati temporaneamente ma poi hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.

L'incendio avrebbe avuto origine dall'accensione accidentale del piano cottura, sulla quale si trovava una padella con olio che ha preso fuoco. Sono in corso ulteriori indagini.