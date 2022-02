Finisce con l'auto in un burrone, trovato 24 ore dopo

LUCERNA - Dichiarato scomparso, ma era in fondo a un burrone. Un uomo di 57 anni ha avuto un incidente nella serata di mercoledì, ma è stato ritrovato solo nel tardo pomeriggio di giovedì. Il terreno ripido e le condizioni critiche della vittima hanno richiesto anche l'intervento della Rega.

Verosimilmente mercoledì sera stava guidando da Menzikel in direzione di Beromünster, sulla Argauerstrasse quando, in una curva stretta a sinistra, per ragioni ancora sconosciute, ha svoltato a destra. Come scrive la polizia di Lucerna in una nota, «è finito in un prato ed è scivolato giù per 70 metri nel bosco, per finire la sua corsa contro un tronco. Sono stati riscontrati danni materiali all'auto per un importo di circa 15'000 franchi».

La persona dichiarata scomparsa era ancora nell'auto giovedì alle 18:30 quando una pattuglia della polizia di Lucerna ha individuato il veicolo. «L'umo di 57 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche da un elicottero della Rega. Per il soccorso del ferito e dell'auto sono intervenuti anche i vigili del fuoco della regione di Sursee e Michelsamt, un contadino con trattore e servizio di rimorchio».

Luzerner Polizei