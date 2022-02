Uomo armato di coltello fermato dalla polizia

BERNA - Un 41enne, armato di coltello, ha seminato il panico questa mattina alla stazione di Bienne (BE). Stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale bernese, l'uomo è entrato in un negozio sotterraneo e ha chiesto delle sigarette alla commessa. Quando questa gli ha porto il pacchetto, chiedendogli i soldi, il 41enne ha - come tutta risposta - estratto il coltello, minacciandola.

Il folle è poi scappato con le sue sigarette venendo in seguito accerchiato da diversi agenti di polizia, che lo hanno più volte invitato a gettare l'arma a terra. Il 41enne, però, non ha voluto sentir ragione e ha minacciato con il coltello anche i poliziotti che a questo punto hanno deciso di utilizzare il taser. L'uomo, abbattuto dalla scarica, è stato in seguito trasportato in ospedale per dei controlli, prima di venire arrestato.

Sul caso indaga la Procura del Giura-Seeland.

Screenshot video