Cade in un crepaccio e perde la vita

SION - Si è conclusa in tragedia la giornata dedicata all'eliski nella regione del Pigne d'Arolla per un 34enne vodese. L'uomo è infatti deceduto a seguito di una caduta in un crepaccio in territorio di Evolène.

Il 34enne stava effettuando la terza discesa della giornata, in compagnia di una guida alpina e di un'altra persona, quando improvvisamente ha deviato dalla via battuta, finendo in un crepaccio. I suoi accompagnatori hanno subito allarmato i soccorritori di Air Zermatt, che, subito giunti sul luogo dell'incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello sciatore vodese.

La Procura vallesana ha aperto un'inchiesta per far chiarezza sulla tragedia.