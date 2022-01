ZURIGO - Un bimbo di cinque anni è stato investito da un'auto ieri pomeriggio a Horgen, nel canton Zurigo, ed ha riportato gravi ferite. Il bambino è corso su una strada da una zona residenziale ed è stato travolto dalla vettura guidata da un 78enne.

Il piccolo è stato portato in ospedale con un'ambulanza, indica oggi in una nota la polizia cantonale. È in corso un'indagine per chiarire le cause dell'incidente.