Il pilota automatico evita la tragedia sull'autostrada

CRISSIER - Poteva finire in maniera tragica, ma poi la Tesla ha frenato e il peggio è stato evitato. Autostrada A1 nei pressi di Crissier (siamo nel canton Vaud). Ore 9.30 di mercoledì mattina. Una Tesla sta viaggiando tranquillamente, mentre la telecamera registra ogni minimo movimento attorno a lei. Ad un tratto il camion della corsia accanto inizia a lampeggiare e una piccola autovettura appare improvvisamente davanti al TIR. Si tratta di una Lancia che si trovava in un angolo cieco, non visibile dalla cabina di guida del conducente del camion.

Durante la manovra di cambio corsia, il camionista ha urtato la parte posteriore della Lancia. Quest'ultima ha iniziato a ruotare su se stessa, come se fosse su una pista di pattinaggio fino ad arrivare sulla corsia accanto, e ritrovarsi davanti alla Tesla. Ed è proprio grazie al freno automatico della Tesla - auto che è stata più volte oggetto di critiche per il mancato intervento di freno - che è stato evitato l'incidente.

«Il pilota automatico ha fatto un miracolo quando ha frenato. Con i miei riflessi, non sarei mai riuscito a evitare l'impatto. Mi sarei schiantato contro la vettura» ha dichiarato l'automobilista al portale 20 Minuten. La conferma è arrivata anche da un esperto che ha analizzato la scena nel video: «In effetti - ha dichiarato - il tempo di reazione di un guidatore non sarebbe stato sufficiente in questo caso».