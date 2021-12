SAN GALLO - Furto in grande stile in vista delle feste a San Gallo: la notte scorsa ignoti sono penetrati con scasso in un'enoteca situata in pieno centro e se ne sono andati con oltre 200 bottiglie di primissima qualità di champagne e di vino.

Il valore della merce sottratta ammonta a diverse decine di migliaia di franchi, ha indicato oggi la polizia cantonale