Mercedes si schianta sull'A2, un 18enne perde la vita

ARISDORF - Un 18enne ha perso la vita e altri quattro adolescenti sono rimasti feriti in seguito ad un grave incidente avvenuto questa notte sull'autostrada A2, all'altezza di Arisdorf (Basilea Campagna).

Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, il 18enne stava guidando una Mercedes in direzione di Berna/Lucerna quando, per motivi che andranno chiariti, ha virato a destra all'uscita di Arisdorf, scontrandosi una prima volta con il guardrail.

Dopo circa 250 metri, il veicolo ha nuovamente virato a destra, impattando un'altra volta con il guardrail, fino a sbattere frontalmente contro un muro poco prima di una galleria.

All'interno del mezzo c'erano cinque persone, tutte tra i 16 e i 18 anni. All'arrivo dei soccorsi, per il 18enne non c'è purtroppo stato nulla da fare, mentre gli altri quattro occupanti del mezzo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Alcuni di loro sono in gravi condizioni.

La polizia, in collaborazione con il Ministero pubblico di Basilea Campagna, sta indagando sulle circostanze esatte dell'incidente.

Polizei Basel-Landschaft