«Un brivido mi scorre lungo la schiena»

LEUZIGEN - A Leuzigen (BE), c'è ormai solo un tetto distrutto dalle fiamme a testimoniare il dramma avvenuto nella notte, quando un violento incendio è costato la vita a due bambini. Per il resto, regna il silenzio e il dolore. Alcuni vicini da casa, intervistati da 20 Minuten, hanno tuttavia voluto raccontare il loro stato d'animo, all'indomani di una tragedia che ha evidentemente scosso il comune di circa 1'200 abitanti situato nel Seeland bernese.

Una di loro ha ad esempio confidato di essere «estremamente triste» per quanto successo. «Sento un brivido che mi scorre lungo la schiena. Non riesco a capire come possa accadere una cosa del genere. Soprattutto perché le vittime sono così giovani». Anche un conoscente delle vittime è sotto shock: «Conoscevo bene la famiglia. Ogni volta che passavo davanti alla loro casa guardavo se c'era qualcuno in giardino da salutare».

I figli dell'uomo hanno più o meno la stessa età delle vittime. «È dura, è un po' come se fossero anche figli miei», racconta. Anche il sindaco di Leuzigen, Daniel Baumann, è profondamente colpito. A maggior ragione perché in paese ci si conosce un po' tutti. «A nome di tutta la comunità vogliamo esprimere le nostre condoglianze alla famiglia e assicurare il nostro sostegno: vi aiuteremo, siamo qui per voi», ha assicurato.

keystone-sda.ch (Manuel Lopez)