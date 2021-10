Due bambini muoiono in un incendio a Leuzigen

LEUZIGEN - Due bambini sono morti la scorsa notte in un incendio scoppiato in una casa situata nella zona residenziale di Leuzigen, nel Seeland bernese. Altre quattro persone sono riuscite a salvarsi, hanno comunicato oggi la polizia cantonale bernese e la procura regionale.

I servizi di emergenza e i soccorritori, intervenuti immediatamente dopo aver ricevuto l'allarme (attorno alle 22.40), hanno notato al loro arrivo sul posto un violento incendio sviluppatosi all'interno dell'edificio. Due adulti e un bambino sono riusciti a fuggire su una terrazza e sono stati salvati dai pompieri con una scala. Un secondo bambino è riuscito a uscire di casa da solo. I quattro sono rimasti leggermente feriti e sono stati trasportati in ospedale in ambulanza.

I pompieri hanno in seguito individuato e recuperato altri due bambini nel corso delle operazioni svolte all'interno dell'edificio. Ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono infine riusciti a domare l'incendio, con un'ottantina di uomini, attorno alle 2.30. Due di loro sono rimasti leggermente feriti nell'intervento e sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sulle cause del rogo è stata aperta un'inchiesta.