Donna trovata morta in un parcheggio a Netstal

NETSTAL - Colpi di arma da fuoco nella notte. Una donna di 30 anni è stata trovata morta in un'auto. Lo riferisce in una nota la polizia cantonale di Glarona, sottolineando che sono in corso gli accertamenti e il presunto colpevole si è già consegnato.

Durante la scorsa notte, verso la una del mattino una donna di origini tibetane è stata rinvenuta senza vita in una macchina in un parcheggio di Netstal. Stando alle prime informazioni si trovava in un parcheggio in compagnia di un uomo, anch'esso di origini tibetane, di 27 anni. In un comunicato la cantonale di Glarona scrive: «Per ragioni ancora poco chiare si sono verificati diversi colpi di arma da fuoco».

Il presunto autore si è poi consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine. «I retroscena e il movente sono oggetto d'indagine da parte del pubblico ministero di Glarona in collaborazione con la polizia cantonale, con il sostegno dell'Istituto di medicina legale Zurigo For e dell'Istituto di medicina legale Zurigo Irmz».