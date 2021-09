Dramma con la tuta alare: morto un australiano

WALENSTADTBERG - Un australiano di cinquant'anni è morto a Walenstadtberg (SG) durante un volo con la tuta alare: il cosiddetto "wingsuit". Il dramma è avvenuto tra lunedì pomeriggio e ieri, ma nessun testimone era presente nella zona al momento dell'incidente.

L'uomo, che si trovava in vacanza in Svizzera, era stato dato per disperso ieri a mezzogiorno, indica oggi la polizia cantonale sangallese in una nota.

Il cinquantenne si era lanciato una prima volta nel vuoto con successo dalla rampa "Fatal Attraction", prima di risalire per un secondo tentativo. Stando alla nota, per ragioni sconosciute, l'uomo ha urtato la catena montuosa e si è schiantato al suolo. La polizia sangallese precisa che i soccorritori della Rega accorsi sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso.

POLCA SG