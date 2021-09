Circola sui social la foto di Ueli Maurer con la maglietta del gruppo contro

BERNA - A una riunione comunale del suo partito, l'UDC, il consigliere federale Ueli Maurer ha indossato una maglietta dei "Freiheitstrychler", un gruppo della Svizzera centrale che si oppone decisamente alle misure per combattere il coronavirus, manifestando spesso al suono di campanacci.

Foto del ministro delle finanze con una maglietta bianca con il logo del "Freiheitstrychler" sono circolate su diversi social media. Sono state scattate oggi in occasione di una festa locale organizzata in una fattoria dall'UDC di Wald, località di circa 10'000 abitanti dell'Oberland zurighese.

Le immagini hanno provocato forti critiche sui social network al consigliere federale per aver violato il principio della collegialità nel governo. Alcuni utenti di Twitter hanno commentato con: «Intollerabile», «Spaccatura al più alto livello» e «Dimissioni ora». Altri hanno invece difeso il 70enne ministro democentrista come «sincero».

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), di cui Maurer è a capo, «ha preso atto» dell'esibizione. Ma "non facciamo commenti in merito", ha detto una portavoce dello stesso DFF all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

Il gruppo dei "Freiheitstrychler" è apparso per la prima volta nell'autunno 2020. I suo membri si sono opposti alle misure anti-contagio del governo federale e hanno organizzato varie marce di protesta, alcune delle quali non autorizzate. Il gruppo, con sede ad Altendorf (SZ), dice di essere stato fondato per impegnarsi a favore dei diritti costituzionali. Dopo il chiaro "sì" del popolo svizzero alla legge sul Covid in giugno, hanno parlato di un «brutto rovescio».