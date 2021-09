Moto contro mucca, 61enne gravissimo

LINTHAL (UR) - Brutto incidente questa mattina a Linthal nel canton Uri, sulla strada per il passo del Klausen. Nella zona di pascolo libero di Urnerboden, l'alpeggio più grande della Svizzera, un motociclista di 61 anni si è scontrato con una mucca che si trovava sulla strada. Il centauro ha riportato ferite gravissime. Assistito sul posto da alcuni passanti, è stato elitrasportato in urgenza all'ospedale.

La mucca invece ha lasciato il luogo dell'incidente e non è stata ancora identificata. Pertanto - fa sapere la polizia urana - non è possibile affermare se l'animale abbia subito lesioni nello scontro. I danni materiali alla moto sono stimati per contro in circa 10mila franchi.

Oltre all'Aeroambulanza alpina, erano in azione una società di rimorchio privata e agenti della polizia cantonale di Uri.