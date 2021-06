Chalet in fiamme a Zermatt

ZERMATT - È successo ieri sera alle 23 nei pressi di Zermatt. Un incendio è divampato in uno chalet della frazione Findeln, sopra Zermatt. Lo comunica la Polizia cantonale vallesana. Fortunatamente lo chalet, che è stato fortemente danneggiato, non era occupato in quel momento.

Lo chalet è situato nella zona detta "Egga" della frazione di Findeln, a un'altitudine di 2'100 metri. Dopo aver constatato la presenza dell'incedio, dei terzi hanno allertato la Polizia. I pompieri di Zermatt sono dunque stati chiamati per controllare il fuoco, ma al loro arrivo la casa era già interamente in balia delle fiamme.



È in corso un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti la Polizia cantonale, i pompieri di Zermatt, Air Zermatt e il servizio sanitario.