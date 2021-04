LOSANNA - È stata ritrovata in Svizzera con la madre la piccola Mia, la bambina francese rapita martedì scorso da tre uomini per conto della madre. Stando all'emittente francese BFM TV la bambina si trovava in uno stabile occupato a Sainte-Croix, nel canton Vaud, in compagnia della madre. La donna, per sentenza del tribunale, non poteva vedere da sola la figlia.