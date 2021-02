Una Ferrari distrutta dalle fiamme

SEVELEN - Si parla di danni materiali per oltre centomila franchi. D'altronde, era una Ferrari quella che ha preso fuoco stamani sull'autostrada A13, nel Canton San Gallo. Una Ferrari che è andata completamente distrutta dalle fiamme, come fa sapere la polizia cantonale

Erano da poco passate le 11, quando un 31enne che stava guidando il bolide in direzione di Buchs (SG) si è reso conto che dal vano motore fuoriusciva del fumo. Il conducente ha fatto in tempo a fermarsi sulla corsia d'emergenza. E assieme al passeggero ha potuto abbandonare la vettura prima che fosse avvolta dal fuoco.

L'incendio, avvenuto in territorio di Sevelen, è poi stato domato dagli uomini del locale corpo pompieri. Per consentire l'operazione di spegnimento e il recupero del veicolo, una corsia autostradale in direzione nord è rimasta chiusa per circa un'ora.