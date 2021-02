Fuoripista fatale per uno snowboarder

COIRA - Un 28enne snowboarder ha perso la vita ieri pomeriggio, attorno alle 15.20, nel comprensorio sciistico Corviglia-Piz Nair, a Celerina in Engadina (GR). Il giovane, che aveva abbandonato le piste insieme ad altri tre snowboarder, è infatti stato travolto da una grossa valanga.

Il suo corpo è stato localizzato sotto un metro e mezzo di massa nevosa da un cane da valanga un'ora più tardi. Ma purtroppo per il 28enne non c'era già più nulla da fare e i soccorritori - intervenuti con quaranta uomini sul luogo dell'incidente - non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La polizia cantonale dei Grigioni ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica del dramma.