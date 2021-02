Influenza aviaria, un caso rilevato in Svizzera

SCIAFFUSA - Nel Canton Sciaffusa è stato riscontrato un caso - il primo durante questo inverno - di virus dell’influenza aviaria HPAI H5N4 in un gabbiano. Lo rende noto l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una nota.

Le misure per proteggere il pollame da cortile, scrive l'USAV sono già state avviate la scorsa settimana d'intesa con le autorità cantonali e sono provvisoriamente valide - per le zone intorno al lago di Costanza e lungo il Reno - fino al 15 marzo.

La presenza del virus anche in Svizzera non sorprende, si legge nella nota, in quanto il patogeno era già stato rilevato in un cigno e in una cornacchia vicino al confine.

Secondo le attuali conoscenze scientifiche, il virus non è trasmissibile all’essere umano. Tuttavia, le persone che si imbattono in carcasse di uccelli selvatici - scrive l'USAV - sono pregate di non toccarle e di segnalare il ritrovamento alla polizia o al guardiacaccia.