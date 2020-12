Fatto di sangue a Bolligen, morta una donna

BOLLIGEN - Una donna ha perso la vita dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola a Bolligen, nel Canton Berna.

Il delitto ha avuto luogo nel corso del pomeriggio di ieri, quando la polizia cantonale bernese è stata sollecitata per uno sparo in un'abitazione. Da quanto è subito emerso, un uomo avrebbe sparato ad una donna, per motivi ancora da chiarire.

Accorsi sul posto, agenti e soccorritori hanno trovato la donna in gravi condizioni in un appartamento. Nonostante il trasporto d'urgenza in ospedale, non c'è purtroppo stato niente da fare.

La polizia cantonale di Berna ha comunicato che è stato arrestato un cittadino elvetico di 34 anni - che è tuttora in custodia - e che sono in corso ulteriori indagini.