Due anziani ritrovati senza vita nella loro casa

ZURIGO - Una coppia di anziani - 78 anni lei, 75 lui - è stata ritrovata senza vita ieri pomeriggio nel loro domicilio di Wiesendangen (ZH).

Gli agenti della polizia cantonale zurighese sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta attorno alle 16.00 che comunicava il ritrovamento di due corpi esanimi in una casa bifamiliare. Al momento non si conoscono le cause e i motivi che hanno portato alla morte dei due anziani. Il Ministero pubblico, in collaborazione con la polizia, ha deciso di aprire un'inchiesta per far luce sulla vicenda.