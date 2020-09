Altri 514 casi, 18 ricoveri e 7 decessi

BERNA - Sono 514 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Svizzera nelle ultime 24 ore. Un dato, questo, che torna sui numeri elevati vissuti nel weekend (anche in proporzione al numero di tamponi, 17'861)

Ieri e lunedì i casi erano stati rispettivamente 315 e 257, ma a fronte di un numero di tamponi più basso rispetto al solito.I 514 tamponi positivi odierni sono fuoriusciti da un totale di 17'861 strisci effettuati: il 2.9% dei test è quindi risultato positivo. Un dato questo identico a quello di ieri. Lunedì esso era pari al 3.9%, mentre domenica si attestava sul 3.6%

Rimane purtroppo ancora alto il numero dei ricoveri, che sono 18 nelle ultime 24 ore (dato identico a ieri). Il totale degli ospedalizzati in Svizzera a causa del Covid sale quindi a 4'709. E purtroppo il virus fa anche sette nuove vittime portando a 1'755 i decessi totali da inizio pandemia.

Le persone in isolamento sono 2'034. Altre 5'737 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 7'075 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.