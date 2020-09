Un aliante si schianta nella foresta: morta la pilota

LOSANNA - Un aliante si è schiantato ieri pomeriggio, poco prima delle 16.00, ai margini di una foresta nel comune di Mont-la-Ville. La pilota, una 29enne tedesca residente nel canton Vallese, è morto sul colpo a causa dell'impatto.

Il velivolo era appena decollato dal vicino aeroporto di Montricher quando - per motivi che l'inchiesta dovrà stabilire - ha perso quota, precipitando in una radura boschiva nei pressi del Passo di Mollendruz. I soccorritori della Rega, subito allertati dalle autorità, sono giunti immediatamente sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta penale sulla tragedia. Anche il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) è giunto sul luogo dello schianto e si occuperà del caso.