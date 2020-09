Maxi party illegale nella periferia di Berna

BERNA - Centinaia di persone (un testimone parla di circa ottocento, come riferisce 20 Minuten) e diversi carri musicali erano pronti, ieri sera, a sfilare dall'Allmend di Berna fino nel centro storico. Si trattava di un party illegale dal motto «Carnaval des Rues» che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sui carri c'erano anche striscioni con messaggi politici.

E non sono mancati i disordini. Contro gli agenti di polizia sono infatti state lanciate pietre e bottiglie. Dal corteo sono inoltre partiti fuochi d'artificio e sono state allestite delle barricate di fiamme. Un edificio è stato danneggiato. Per fronteggiare la situazione, la polizia ha dovuto impiegare getti d'acqua (anche per spegnere un container a cui era stato dato fuoco), proiettili di gomma e sostanze irritanti. Non sono infatti serviti a nulla i precedenti avvertimenti, come fa sapere la polizia cantonale bernese.

Dozzine di persone sono state fermate, controllate e allontanate. Diversi veicoli con impianti audio sono stati sequestrati.

ca.500 Personen haben sich um 22.00 zu einem Strassenfest zusammengefunden.#Polizei mit einem Grossaufgebot vor ort.Nach einigen Metern wurden die Feiernden gestoppt,dies provozierte die Teilnehmenden,es kam zu Sachbeschädigungen bei Tesla so wie Brenndenblockaden. pic.twitter.com/LkS9sDZbAm — Jorimphotos (@jorimphotos) September 13, 2020

Foto lettore 20 Minuten