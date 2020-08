Quindicenne ustionato durante la lezione

LUCERNA - Un allievo di quindici anni ha riportato gravi ustioni oggi in classe, in una scuola di Eschenbach, località poco distante da Lucerna. Le cause dell'incidente sono oggetto d'indagine, riferisce la polizia cantonale in una nota diramata in serata.

L'incidente è avvenuto verso le 14.30, apparentemente durante un esperimento nelle lezioni di scienze naturali. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega).

Agli allievi e al corpo insegnanti della scuola è stato offerto l'aiuto di una cellula di sostegno psicologico.