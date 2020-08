Morto l'ex presidente socialista Helmut Hubacher

BERNA - L'ex presidente di lungo corso del PS, Helmut Hubacher, è morto. Il partito ha confermato questa mattina informazioni pubblicate dai media.

Nato il 15 aprile 1926 a Krauchthal (BE), Hubacher è stato consigliere nazionale dal 1963 al 1997 e presidente del PS dal 1975 al 1990. Era considerato una delle figure di spicco della socialdemocrazia svizzera.

Solamente a fine giugno aveva salutato i suoi lettori dalle pagine di "Blick" e "Basler Zeitung". Oltre alla politica, Hubacher era attivo nell'ambito delle FFS, nei sindacati, come giornalista e autore di libri.

«Helmut Hubacher era un critico appassionato, che per i suoi ideali avrebbe sfidato il fuoco e non temeva il confronto», si legge in un comunicato del PS. Il suo addio lascia un grande vuoto, scrive l'attuale presidente del partito Christian Levrat.

Sotto la sua presidenza - si legge nel Dizionario storico della Svizzera - il PS si è trasformato da partito dei lavoratori in partito di sinistra del nuovo ceto medio, aperto a temi quali la questione ambientale e quella femminile. Durante la sua attività politica si è impegnato nelle cinque commissioni permanenti del Consiglio nazionale, in particolare quelle delle finanze quella per la politica di sicurezza.