Caduta sul pendio: gravi ferite per un adolescente

AUSSERBERG - Un adolescente è caduto stamattina in un pendio sopra Ausserberg, in Vallese, mentre percorreva il sentiero che segue un "bisse", i canali di irrigazione locali. Il 14enne, domiciliato nella regione, ha riportato ferite giudicate gravi.

L'incidente, indica in una nota la polizia cantonale, si è verificato attorno alle 7, in località "Eiholzwald". Il ragazzo, che si trovava in compagnia di un altro teenager, si è reso protagonista di un rovinoso capitombolo di circa 20 metri in un ripido pendio, per ragioni che l'inchiesta dovrà determinare.

I soccorsi sono rapidamente arrivati sul posto per prestare le prime cure al giovane. L'adolescente è poi stato trasportato con un elicottero della Air Zermatt all'Inselspital di Berna.