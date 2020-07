Tragedia sulla Dent Blanche: morto un alpinista

ZERMATT - Un alpinista ha perso la vita ieri pomeriggio poco prima delle 18 in territorio di Zermatt.

La Polizia cantonale ha spiegato che tre scalatori stavano scendendo dalla vetta della Dent Blanche (4357 metri sul livello del mare) in direzione della capanna omonima quando si è verificato l'incidente fatale. In zona "Grand Gendarme", a un'altitudine di 4000 metri, uno dei tre, un cittadino tedesco di 55 anni che non si trovava in cordata, è caduto per 500 metri.

I soccorritori di Air Zermatt non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta.