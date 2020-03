Cinque mascherine per 200 franchi. Arrestato l'usuraio

HORGEN - Un uomo di 18 anni è stato arrestato ieri sera a Horgen per aver "offerto" su Internet delle mascherine protettive a prezzi esorbitanti. Ne dà notizia la Polizia cantonale di Zurigo che ha provveduto anche a denunciare il sospetto usuraio al Ministero Pubblico.

Ad avviare l'inchiesta è stato l'annuncio pubblicitario stesso pubblicato sul web con l'indicazione di prezzi completamente gonfiati. Un agente di polizia, in abiti civili, ha fissato un incontro con il venditore che si è presentato con 5 maschere in vendita normalmente a 50 centesimi l'una. Esorbitante, per contro, la richiesta: duecento franchi per tutta la merce. Dopo aver arrestato l'uomo, la polizia ha proceduto alla perquisizione del suo appartamento dove sono state rinvenute diverse dozzine di maschere protettive.