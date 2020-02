Il tunnel del Lötschberg è stato riaperto

BRIGA - La galleria di base del Lötschberg è di nuovo aperta al traffico ferroviario. A causa di un'infiltrazione d'acqua registrata ieri, tuttavia, un binario rimarrà chiuso ancora per diversi giorni per completare i lavori di pompaggio.

L'acqua finita in galleria, che si è poi mescolata a fango, ha raggiunto fino a 30 centimetri d'altezza, ha indicato oggi la compagnia ferroviaria BLS. I lavori di ripristino hanno permesso di riaprire almeno uno dei due binari.

I treni Intercity tra Romanshorn (TG) e Briga (VS) possono nuovamente circolare attraverso il tunnel, anche se inizialmente sono da prevedere alcuni minuti di ritardo che allungheranno i tempi di percorrenza. Quelli provenienti o in direzione di Basilea saranno invece deviati attraverso il tunnel in quota tra Kandersteg (BE) e Goppenstein (VS), con ritardi di circa 30 minuti.

Inizialmente prevista per mezzogiorno, la riapertura è slittata alle 16 di questo pomeriggio. Una portavoce della compagnia ferroviaria BLS ha detto a Keystone-ATS che il motivo dell'infiltrazione di acqua - tra Ferden e St. German, nella parte vallesana - non è chiaro ed è ancora oggetto di indagine. Sul posto vi sono anche gli esperti della BLS e un geologo, ma non si prevedono effetti sull'ambiente o sull'acqua potabile, ha rassicurato la compagnia ferroviaria.