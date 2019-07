Alpinista precipita sul Cervino

ZERMATT - Un alpinista sudcoreano è morto ieri in un incidente avvenuto sul Cervino. Stando a quanto riferisce oggi la polizia cantonale vallesana, l'uomo era partito domenica pomeriggio insieme a due connazionali dal rifugio Hörnlihütte per una ricognizione lungo la cresta dell'Hörnligrat, in attesa di poi affrontare la scalata alla cima nella giornata successiva.

Il terzetto è però incappato in una zona di maltempo e ha dovuto passare la notte all'aperto, a una altezza di circa 3900 metri. Il giorno dopo - ieri - è avvenuto l'incidente: intorno alle 14.00 uno dei tre alpinisti è precipitato mentre si stava calando con una corda.

Le squadre di salvataggio di Zermatt e Air Zermatt giunte sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte del malcapitato. I suoi due compagni di scalata, illesi, sono stati riportati a valle dai soccorritori. L'età della vittima non è stata precisata: l'identificazione formale è ancora in corso, precisano le autorità.