Gli svizzeri vedono nerissimo

L'aumento dei prezzi sta pesando sui conti famigliari. Rispetto al sondaggio di aprile, il sottoindice relativo all'andamento dei prezzi in passato è salito notevolmente, toccando quota 127 punti, mentre per la prima volta dall'autunno del 2020 quello sull'andamento dei prezzi in futuro (115 punti) è diminuito leggermente, mantenendosi comunque elevato. Il rincaro è probabilmente uno dei motivi principali per cui gli intervistati sono restii a effettuare acquisti importanti: con -43 punti il relativo sottoindice rimane comunque leggermente migliore rispetto al minimo registrato nell'aprile del 2020 (-48 punti).