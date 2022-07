Presunto conflitto d'interessi per Thierry Burkart

«La RUAG mette in imbarazzo il capo del PLR», titola il domenicale romando nella sua edizione odierna. Contattato, il Consigliere agli Stati 46enne ha assicurato che non era a conoscenza di nulla quando in Parlamento si è espresso a favore della vendita di Ammotec. L'azienda, dal canto suo, conferma al giornale di aver contattato la sorella di Burkart «diversi mesi prima della sua nomina, avvenuta a novembre». La retribuzione, viene precisato nell'articolo, è di 75'000 franchi all'anno per un impiego al 16%.