Induled, lampade LED a rischio scossa elettrica: il richiamo della Confederazione

Le lampade LED in questione non sono sicure al tatto, con conseguente pericolo di scossa elettrica. L'ESTI non ha ricevuto alcuna informazione dal distributore Induled GmbH, responsabile dell'immissione in commercio. Nel frattempo la società Induled GmbH è stata ufficialmente cancellata. Si deve presumere che siano state installate lampade potenzialmente pericolose.