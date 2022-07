Addio alla busta del soldo

A partire dall’inizio di luglio, il pagamento del soldo non è più effettuato con la busta simbolica, ma avviene in forma digitale. Questa è una delle varie misure volte a digitalizzare i pagamenti. Al momento l’Esercito svizzero sta inoltre verificando, nell’ambito di studi di fattibilità, in che modo e quando sia possibile impiegare TWINT per il traffico dei pagamenti. Alcuni progetti pilota che prenderanno il via in autunno prevedono l’impiego di TWINT alle casse di cantina, nei corsi di ripetizione e nelle scuole.